29ª DP de Madureira prende dupla especializada em roubo de cargas Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 15:04

Rio - Duas pessoas foram presas no último domingo (14), no bairro do Peró, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio, acusadas de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de cargas. Na ação, policiais da 29ª DP (Madureira) apreenderam um veículo usado pela dupla nas ações criminosas. Os agentes chegaram até os autores com base em informações do Setor de Inteligência da unidade policial. O nome deles não foi divulgado.



Contra um dos presos havia um mandado de prisão preventiva pela prática de roubo de carga de cigarro, ocorrido em 2020, em Jacarepaguá. Na ocasião, o acusado foi autuado em flagrante, mas conseguiu liberdade provisória na audiência de custódia. Logo após foi expedido mandado de prisão preventiva neste mesmo processo.



O seu comparsa, apesar de não possuir anotações criminais, é o proprietário de um dos veículos usados nas empreitadas criminosas praticadas em Madureira. Ele foi reconhecido pela vítima em uma dos roubos e é investigado pela 33ª DP (Realengo) por tentativa de roubo de carga.



Segundo as informações, no dia 28 de janeiro deste ano, a dupla abordou a vítima na Estrada do Portela, em Madureira, e a levou para a Rua Adelaide Badajós, em Oswaldo Cruz, onde realizaram o transbordo da carga para outros dois veículos.



No dia 11 de fevereiro deste ano, os autores abordaram a mesma vítima, também na mesma estrada, e a levaram para as proximidades do Parque de Madureira, onde realizaram o transbordo para os mesmos veículos utilizados na empreitada anterior.



Com base nas investigações, a autoridade policial representou pela prisão temporária da dupla criminosa junto ao Plantão Judiciário, que foi deferida.



As investigações continuam para identificar os demais autores e também os receptadores dessas cargas.