Publicado 18/02/2021 06:48 | Atualizado 18/02/2021 07:58

Rio - Moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, enfrentaram uma madrugada de intenso tiroteio entre criminosos que dominam morros da região nesta quinta-feira. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o confronto. Testemunhas afirmam que facções rivais tentam o controle de comunidades. A região é alvo de disputa entre milicianos e traficantes.



Os relatos de tiros começaram às 3h. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram deslocados para reforçar o policiamento na localidade.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo do 18ºBPM (Jacarepaguá) atua de forma intensificada na região. Até o momento, sem ocorrências envolvendo as equipes do batalhão.