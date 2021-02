Por O Dia

Publicado 19/02/2021 00:00

Os amantes da dança moderna já têm compromisso certo e podem anotar na agenda: entre os dias 25 de fevereiro e 28 de março acontece a Mostra Plataforma Dança Intercâmbio, sobre curadoria e direção artística da bailarina de Jacarepaguá, Andrea Raw. O encontro é virtual e gratuito.

Com o surgimento da pandemia, a profissional, que também dá aulas de dança, sentiu o dilema das transformações e readaptações necessárias para o setor das artes. Mas, não desanimou. Andrea acredita que o Rio de Janeiro, inclusive a Zona Oeste, respiram dança e essa foi a inspiração para buscar projetos que fomentem a arte de forma a oferecer opções gratuitas para quem deseja praticar e estudar a dança.

Contemplada com a Lei Aldir Blanc, que é patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, ela conseguirá reunir um time de peso de profissionais de extrema qualificação e talento para uma colaboração artística de encantar a alma, com o evento Mostra Plataforma Dança Intercâmbio. E vê com bons olhos a dificuldade de promover eventos presenciais, pois o formato on-line pode alcançar pessoas de outros bairros e até de estados brasileiros.

Andrea conta sobre a falta que sente do contato físico, dos grandes espetáculos e aulas presenciais. "A pandemia fez com que muitos migrassem para o on-line. O mesmo acontece com os profissionais da dança. A Barra, Recreio, Jacarepaguá, possuem diversas escolas de dança que atraem muitos adeptos, mas houve uma diminuição de alunos, devido à pandemia. Aos poucos estamos retornando ao novo normal, porém, mesmo assim, o virtual veio para ficar como uma alternativa de praticidade e acesso. Moro em Jacarepaguá, por ter o privilégio do bairro oferecer espaços grandes, e consigo desenvolver minhas atividades em casa. Então, vejo que o virtual pode nos permitir atingir novos públicos fora do nosso bairro. Espero que este evento possa atrair bailarinos de todo Brasil", comenta.

Com renomados coreógrafos e bailarinos oriundos de vários países, os participantes contarão com espetáculos de Dança Moderna, oficinas on-line de aprimoramento e difusão das técnicas de Dança Moderna mais proeminentes do mundo, assim como debates e palestras. Nesta edição de estreia, a Mostra Plataforma Dança Intercâmbio apresenta profissionais de destaque na cena da Dança de Nova York e mundial: Bradley Shelver, primeiro bailarino da Metropolitan Opera de NY e ex-bailarino de inúmeras companhias de destaque como Ailey II, Elisa Monte Dance Company, Limón Dance Company, entre outras; Pablo Ruvalcaba, solista da Limón Dance Company, além da própria Andrea Raw, que também é formada pela Martha Graham Dance School de Nova York e diretora da Companhia Dança 3, no Rio de Janeiro.

A Mostra terá a apresentação de 5 espetáculos, cada um exibido 4 vezes, em um total de 20 exibições. Completando seu mix de ações, o trabalho oferecerá gratuitamente oficinas com artistas integrantes dos espetáculos, como a bailarina e coreógrafa Laura Roatta, a professora e bailarina Maxine Steinman, a diretora da Compañía Nacional Contemporânea da Argentina Margarita Fernandez, entre outros. Do time nacional, Andrea Raw, assim como Fátima Suarez, com seu belíssimo trabalho acerca da obra de Isadora Duncan, a professora e bailarina Rocio Infante, e outros colaboradores da Companhia Dança 3.

Andrea Raw Iracema, além de bailarina, também é professora de dança e Diretora Artística da ARTEDUCAÇÃO Empreendimentos Artísticos e Educativos, e desenvolve um importante trabalho na difusão da Dança Moderna, com o já conhecido Congresso Pan-americano de Dança Moderna.

A programação completa pode ser encontrada no Instagram @escoladancamoderna e site oficial do evento (https://escoladancamoderna.com.br/).