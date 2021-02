Os policiais se dirigiram à 42ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 11:53

Rio - Policiais militares encontraram nesta quinta-feira (18), com o auxílio de denúncias encaminhadas pela Linha Verde, um terreno no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, no qual funcionava como depósito de reciclagem irregular.

A equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental Pedra Branca, responsável pela averiguação da denúncia, procedeu à Rua Caminho do Fontela onde não identificaram os crimes de maus tratos e poluição das águas citados na denúncia, porém, observaram uma área com cerca de 200 metros quadrados onde havia diversos materiais depositados com objetivo de reciclagem.

Os policiais da 1ª UPAm então questionaram o responsável sobre o licenciamento ambiental para a atividade, mas o mesmo informou não possuir nenhum documento de órgão pertinente. Diante dos fatos e com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, os policiais se dirigiram à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde solicita a população que continue denunciando crimes ambientais no Estado do RJ através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.