Assalto foi registrado nesta quinta-feira (18) às 23h19 WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 14:44 | Atualizado 19/02/2021 15:12

Rio - Um motociclista de um aplicativo de entrega de comida foi assaltado e teve sua moto roubada na noite desta quinta-feira (18), na Avenida Marechal Rondon, número 300, na altura da Mangueira, na Zona Norte do Rio. O entregador foi furtado exatamente no mesmo lugar em que o motorista de aplicativo, Gabriel Augusto Maravalhas, de 32 anos, foi morto a tiros enquanto aguardava uma passageira, após tentativa de roubo, há duas semanas.



No vídeo, é possível identificar o momento em que o jovem é assaltado. O entregador estava com a moto parada na calçada enquanto se preparava para finalizar o serviço, quando um carro branco se aproxima e um homem sai da porta do passageiro, se aproximando da vítima, que entrega a chave e o capacete para o assaltante, em seguida, ele também pede a mochila de entrega de lanches e sai do local junto com o parceiro que dirigia o carro.

Motorista de aplicativo de entrega de comida é assaltado em São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio, às 23h19, nesta quinta-feira (18).



Créditos: WhatsApp do DIA (98762-8248)#ODia pic.twitter.com/sFFEJES7Wx — Jornal O Dia (@jornalodia) February 19, 2021

Publicidade