Rio - Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), em ação conjunta com equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizam, nesta sexta-feira, uma ação no Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão para orientar usuários sobre a obrigação do uso da máscara. A operação tem como objetivo principal evitar a transmissão da covid-19.

Os agentes alertam que o cidadão que se recusar a seguir as orientações será conduzido para a delegacia e autuado no Artigo 286 do Código Penal, que descreve sobre Infração de Medida Sanitária Preventiva.

"Mesmo com todas as ações educativas dos profissionais do aeroporto, muitos insistem em desrespeitar as medidas sanitárias, o que será reprimido pelos órgãos de segurança e de vigilância sanitária", disse o titular da DAIRJ, delegado Adriano França.