Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 569.184 confirmados e 31.882 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.256 novos casos e 163 mortes. Entre os casos confirmados, 532.622 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 58,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40,7%.

Morre paciente infectado com variante

Na noite desta quinta-feira, morreu o segundo paciente diagnosticado com a variante brasileira do novo coronavírus (P1). Ele estava internado no Hospital dos Servidores, no Centro do Rio, transferido de Manaus, onde surgiu a mutação do vírus. O homem de 46 anos apresentava hipertensão e obesidade, comorbidades da doença. Além dele, outro paciente com a mesma variante morreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Este último, foi um caso de transmissão local, ou seja, ele não veio infectado de outro estado.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) concluiu que pelo menos três pessoas foram contaminadas na cidade do Rio por variantes do coronavírus . Com isso, a capital registra casos autóctones, ou seja a transmissão aconteceu localmente, não foi importada de outro estado ou país. Os pacientes da capital têm entre 30 e 40 anos, apresentaram sintomas leves e relataram ter tido contato com pessoas com covid-19. Nenhum deles realizou viagens em que pudessem ter se contaminado. COm o caso de Nova Iguaçu, o Estado do Rio acumula 5 casos de transmissão local.