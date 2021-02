Acidente interdita antigo túnel do Joá Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:19 | Atualizado 19/02/2021 19:22

Rio - Um acidente com dois carros interdita o antigo Túnel do Joá, que interliga a Barra da Tijuca a São Conrado, no fim da tarde desta sexta-feira. Pelo Twitter, o Centro de Operações Rio orienta que motoristas que estão em direção à Barra da Tijuca sigam pelo Túnel Novo do Joá.