Cliques revelam o encanto da lua, musa inspiradora dos fotógrafos

Das andanças da minha profissão, ganhei o privilégio de acompanhar a trajetória de vários fotógrafos. E percebi que a sensibilidade deles se revela especialmente quando se encontram com uma de suas principais musas inspiradoras. A moça em questão se exibe de diferentes formas: é tão sábia que nos mostra que a beleza é plural. E basta que ela comece a desfilar no céu, quando a luz do sol já vai caindo, para as lentes se alvoroçarem em sua direção. É a hora em que ela, a lua, passa a ser a protagonista.



Certa vez, estava cheia, intensa. E lá foram os fotógrafos registrar toda a sua beleza. Estefan Radovicz, o artista dos cliques, fez uma linda captura e revelou que a lua conversa com ele. Essa moça é graciosa demais e consegue ser vista por todos os seus admiradores, espalhados pelos mais diferentes cantos. Eu sempre vejo poesia nessa imagem, seja olhando diretamente para ela ou pela visão de quem a clicou.



Ela também pode estar minguante, crescente ou nova, despertando crenças de que tem o poder de dar força aos cabelos. Em qualquer fase, no entanto, será sempre dos enamorados. Não à toa, o pós-casamento virou lua de mel. E o luar se tornou inspiração constante. Celly Campello fez dele o seu amigo, sem ninguém se atrever a censurá-la, em 'Banho de lua'. Enquanto Vinicius Cantuária eternizou a "menina do anel de lua e estrela", marcada para sempre na voz de Caetano Veloso.



No luau, reverencia-se essa musa das noites, que, por vezes, aparece acompanhada na festa. É quando o céu se enche de estrelas, que, dizem por aí, é prenúncio de sol no dia seguinte. Assim, chego à conclusão de que o fotógrafo Estefan está certo: de alguma forma, a gente se comunica com essa magia toda na imensidão do céu.

Relatar erro