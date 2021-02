Prefeitura do Rio fiscalizou diversos pontos do município durante o Carnaval Foto: Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Publicado 20/02/2021 15:47

Rio - Prefeitura do Rio fez mais de nove mil ações de fiscalização e outras atividades realizadas pelos órgãos municipais envolvidos durante o período de Carnaval. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), foram contabilizadas 150 inspeções sanitárias, com 112 infrações e 41 interdições em estabelecimentos por descumprimento das medidas sanitárias. A Guarda Municipal constatou 384 infrações sanitárias por aglomeração e falta de máscara. 496 multas foram aplicadas pela Guarda Municipal no período.

Entre a sexta-feira do pré-Carnaval e a madrugada deste sábado, agentes da Seop atuaram em diversas regiões da cidade, como Centro, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Durante o período, 15 infrações sanitárias foram aplicadas por descumprimento das regras da Prefeitura do Rio para evitar infecções pelo novo coronavírus. Três estabelecimentos foram interditados. A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF, da Seop) registrou três autuações por alvará em desacordo e utilização de mesas e cadeiras sem autorização.



A Seop também fez fiscalização na Rua Dias Ferreira, na Avenida Ataulfo de Paiva e na praça Cazuza, no Leblon, onde uma multa foi aplicada. Nas avenidas Olegário Maciel e Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, foram aplicadas 11 multas e no Recreio, duas.

Já as interdições cautelares aconteceram no Public Burguer e no Aruba Porch, onde foram verificados indícios de que aconteceria evento irregular. Nas ações noturnas, 12 veículos foram autuados por estacionamento irregular, com três removidos.



Durante o dia, os agentes fiscalizaram o comércio e o trânsito no entorno da Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, região do Centro. Uma lanchonete foi multada e interditada por falta de licenciamento; 23 ambulantes fiscalizados, com 17 deles (não autorizados) orientados a desocupar o espaço público; e 217 itens apreendidos: a maioria bebidas (200), guarda-sóis, botijões de gás, cadeiras, mesas e tenda, além de 7,9 quilos de acessórios de armarinho. Na fiscalização do trânsito, 12 veículos foram multados e seis deles removidos por estacionamento irregular.



Desde a sexta, 12, foram fiscalizados mais de 220 vendedores, multados 28 e apreendidos 1.564 itens, entre eles bebidas em garrafas de vidro, o que é proibido. Somando as bebidas apreendidas pelo Ivisa em eventos e pela GM nas ruas, foram mais de cinco mil unidades, a maioria alcoólica. Já equipamentos de som foram 42.