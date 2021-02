As aulas também estão no canal da MultiRio no YouTube. Rioeduca TV/Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 11:05

Rio - A partir de terça-feira, a Rioeduca na TV apresentará diariamente dois programas ao vivo para que alunos da rede municipal de ensino possam tirar dúvidas sobre os temas das aulas. Com a participação de professores da rede, o quadro Tira-Dúvidas será exibido em dois horários: estudantes do 1º ao 5º ano, exibido às 9h15; e do 6º ao 9º ano, às 17h35. O espaço busca promover a interação entre aluno e professor, esclarecer dúvidas que possam surgir e aprofundar temas dos vários componentes curriculares como matemática, língua portuguesa, ciências entre outros.



A programação de Rioeduca na TV é exibida de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h30, e traz videoaulas com professores da Rede Municipal voltadas para o Ensino Fundamental, incluindo Educação Infantil, 1º ao 9º ano, além de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Vale ressaltar que na segunda-feira (22), Elementos da Narrativa será um dos temas para o 5º ano, às 9h. Crônica é o assunto de Língua Portuguesa para o 9º ano, às 10h50, enquanto Conceito de Fração e Tipos de Frações vai ao ar, às 20h15, para os alunos da Educação de Jovens e Adultos.

fotogaleria

Publicidade

Ainda na segunda-feira serão exibidos os últimos episódios do Explorando Caminhos, que apresenta o trabalho nas diferentes áreas pedagógicas e de componentes curriculares com interação ao vivo. Às 9h15 será sobre Linguagens Artísticas; às 11h35, Geografia e, às 15h15, sobre Educação Física.



Programação - Na terça-feira (23) começa o Tira-Dúvidas ao vivo. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira durante toda a exibição de Rioeduca na TV. Para os anos finais, o programa que é transmitido às 17h35 trata sempre de um componente curricular a cada dia: Matemática (terça-feira), Ciências (quarta-feira) e Ciências Humanas (quinta e sexta-feira) são os temas desta semana. Ainda na terça, A Natureza É Coisa Séria é uma das videoaulas para a Educação Infantil, às 7h45. Plano Cartesiano é assunto de videoaula de Matemática para o 7º ano, às 10h05.



Às 8h, Adição, para o 1º ano da Educação Especial; Às 9h50, Desperdício de Água, conteúdo de Ciências para o 6º ano; e às 11h20, Identidade e Globalização, de Geografia, para o 9º ano, são alguns dos assuntos das videoaulas da quarta-feira (24). Na quinta (25), alguns dos temas são Todo Mundo é Diferente, para a Educação Infantil, às 7h30; Ritmos do Brasil, videoaula de Artes Visuais e Cênicas, Educação Física e Música, para o 4º ao 6º ano, às 9h; e Revolução Francesa, de História, para o 9º ano, às 10h50. Na sexta (26), às 10h05, História e Memória é um dos assuntos para o 7º ano, enquanto os estudantes da Educação de Jovens e Adultos podem assistir a Estados Físicos da Matéria na videoaula das 20h15.



Todas as videoaulas da manhã, no ar de 7h30 às 12h15, são reapresentadas à tarde, no horário de 13h30 às 18h15. As aulas da Educação Infantil vão ao ar novamente, ainda, no período noturno, de 19h30 às 20h. Os estudantes da Educação de Jovens a Adultos podem assistir às suas videoaulas sempre de 20h às 20h30. As aulas também estão no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme).



A programação de Rioeduca na TV é transmitida pela TV Escola pelo sinal aberto (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). No Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) traz a programação completa de cada semana, com horários, e conteúdos relacionados.



Sobre a MultiRio



Vinculada à Secretaria Municipal de Educação (SME), a MultiRio tem como objetivo promover ações em diferentes meios tecnológicos, articuladas com a política municipal de educação. Desenvolve produtos em diversas mídias e plataformas em apoio à Rede Pública Municipal de Ensino e tem como público prioritário os professores e alunos das escolas municipais.





Confira a programação completa desta semana:





Segunda-feira (22/02)



7h30 - 7h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Espelho, espelho meu

7h45 - 8h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vai e vem das gotinhas

8h- 8h15 - 1.º ANO - Com o que eu escrevo?

8h15 - 8h30 - 2.º ANO - Brincar é bom demais

8h30 - 8h45 - 3.º ANO - Investigação na fazenda

8h45 - 9h - 4.º ANO - Eu posso escrever

9h - 9h15 - 5.º ANO - Elementos da narrativa

9h15 - 9h50 - EXPLORANDO CAMINHOS NAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS

9h50 -10h05 - 6.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Elementos da narrativa

10h05 -10h20 - 7.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Morde a língua – Super-Ruiva: quadrinhos

10h20-10h35 - 8.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Morde a língua – Gêneros textuais em jornais e revistas

10h35 - 10h50 - CARIOCA II - Identificando o gênero letra de canção e sua finalidade

10h50- 11h05 - 9.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Morde a língua – Um vídeo sobre a nossa vida: crônica

11h05 - 11h20 - 9.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Sharing experiences and routines

11h20 - 11h35 - 6.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Who are you?

11h35 - 12h15 - EXPLORANDO CAMINHOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA





Reapresentação:



13h30 - 13h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Espelho, espelho meu

13h45 - 14h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vai e vem das gotinhas

14h -14h15 - 1.º ANO - Com o que eu escrevo?

14h15 - 14h30 - 2.º ANO - Brincar é bom demais

14h30 -14h45 - 3.º ANO - Investigação na fazenda

14h45 - 15h - 4.º ANO - Eu posso escrever

15h - 15h15 - 5.º ANO - Elementos da narrativa

15h15 - 15h50 - EXPLORANDO CAMINHOS EM GEOGRAFIA

15h50 - 16h05 - 6.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Elementos da narrativa

16h05 - 16h20 - 7.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Morde a língua – Super-Ruiva: quadrinhos

16h20 - 16h35 - 8.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Morde a língua – Gêneros textuais em jornais e revistas

16h35 - 16h50 - CARIOCA II - Identificando o gênero letra de canção e sua finalidade

16h50 - 17h05 - 9.º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA - Morde a língua – Um vídeo sobre a nossa vida: crônica

17h05 - 17h20 - 9.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Sharing experiences and routines

17h20 - 17h35 - 6.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Who are you?

17h35 - 18h15 - EXPLORANDO CAMINHOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA

19h30 - 19h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Espelho, espelho meu

19h45 - 20h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vai e vem das gotinhas

20h - 20h15 - PEJA I - Passeando com Tom Jobim no uso das letras maiúsculas

20h15 - 20h30 - PEJA II - Conceito de fração e tipos de frações





Terça-feira (23/02)



7h30 - 7h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Bichinhos do jardim

7h45 - 8h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Caixa Mágica - A natureza é coisa séria

EDUCAÇÃO INFANTIL - Brincando entre estrelas

8h- 8h15 - 1.º ANO - Desafio pirata: pensando sobre as palavras

1.º ANO - Separar e contar!

8h15 - 8h30 - 2.º ANO - Professora, esse texto serve pra quê?

8h30 - 8h45 - 3.º ANO - Tratando as pessoas

8h45 - 9h - 4.º ANO - O carteiro chegou!

9h - 9h15 - 5.º ANO - Interpretação de textos

9h15 - 9h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

9h50 -10h05 - 6.º ANO - MATEMÁTICA - Frações : o que são? Como calcular?

10h05 -10h20 - 7.º ANO - MATEMÁTICA - Plano Cartesiano

10h20-10h35 - 8.º ANO - MATEMÁTICA - Adição e subtração de ângulos

10h35 - 10h50 - CARIOCA II - Unidades de medida

10h50- 11h05 - 9.º ANO - MATEMÁTICA - Como calcular raízes que não sabemos de cabeça?

11h05 - 11h20 - 4.º/5.º E 6.º ANOS - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - Estética e Tecnologia

11h20 - 11h35 - 7.º/8.º E 9.º ANOS/CARIOCA II E PEJA I PEJA II - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - Tradições Populares I

11h35 - 12h15 - EXPLORANDO CAMINHOS NA MATEMÁTICA

Publicidade

Reapresentação

13h30 - 13h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Bichinhos do jardim

13h45 - 14h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Caixa Mágica - A natureza é coisa séria

EDUCAÇÃO INFANTIL - Brincando entre estrelas

14h -14h15 - 1.º ANO - Desafio pirata: pensando sobre as palavras

1.º ANO - Separar e contar!

14h15 - 14h30 - 2.º ANO - Professora, esse texto serve pra quê?

14h30 -14h45 - 3.º ANO - Tratando as pessoas

14h45 - 15h - 4.º ANO - O carteiro chegou!

15h - 15h15 - 5.º ANO - Interpretação de textos

15h15 - 15h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

15h50 - 16h05 - 6.º ANO - MATEMÁTICA - Frações : o que são? Como calcular?

16h05 - 16h20 - 7.º ANO - MATEMÁTICA - Plano Cartesiano

16h20 - 16h35 - 8.º ANO - MATEMÁTICA - Adição e subtração de ângulos

16h35 - 16h50 - CARIOCA II - Unidades de medida

16h50 - 17h05 - 9.º ANO - MATEMÁTICA - Como calcular raízes que não sabemos de cabeça?

17h05 - 17h20 - 4.º/5.º E 6.º ANOS - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - Estética e Tecnologia

17h20 - 17h35 - 7.º/8.º E 9.º ANOS/CARIOCA II E PEJA I PEJA II - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - Tradições Populares I

17h35 - 18h15 - TIRA-DÚVIDAS - 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA

19h30 - 19h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Bichinhos do jardim

19h45 - 20h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Caixa Mágica - A natureza é coisa séria

EDUCAÇÃO INFANTIL - Brincando entre estrelas

20h - 20h15 - PEJA I - Os números no dia a dia

20h15 - 20h30 - PEJA II - Sistema monetário brasileiro



Quarta-feira (24/02)



7h30 - 7h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - A fazendinha

7h45 - 8h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vento Ventania

8h- 8h15 - 1.º ANO - O enigma das letras do alfabeto

8h15 - 8h30 - 2.º ANO - As letras mágicas

8h30 - 8h45 - 3.º ANO - A dança das palavras

8h45 - 9h - 4.º ANO - Vamos às compras sem sair de casa

9h - 9h15 - 5.º ANO - Município do RJ

9h15 - 9h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

9h50 -10h05 - 6.º ANO - CIÊNCIAS - Desperdício de água

10h05 -10h20 - 7.º ANO - CIÊNCIAS - Ciência e tecnologia

10h20-10h35 - 8.º ANO - CIÊNCIAS - Terrário

10h35 - 10h50 - CARIOCA II - Células

10h50- 11h05 - 9.º ANO - CIÊNCIAS - Climas e biomas

11h05 - 11h20 - CARIOCA II - O tempo

11h20 - 11h35 - 9.º ANO - GEOGRAFIA - Identidade e Globalização

11h35 - 12h15 - EXPLORANDO CAMINHOS EM CIÊNCIAS

Publicidade

Reapresentação

13h30 - 13h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - A fazendinha

13h45 - 14h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vento Ventania

14h -14h15 - 1.º ANO - O enigma das letras do alfabeto

14h15 - 14h30 - 2.º ANO - As letras mágicas

14h30 -14h45 - 3.º ANO - A dança das palavras

14h45 - 15h - 4.º ANO - Vamos as compras sem sair de casa

15h - 15h15 - 5.º ANO - Município do RJ

15h15 - 15h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

15h50 - 16h05 - 6.º ANO - CIÊNCIAS - Desperdício de água

16h05 - 16h20 - 7.º ANO - CIÊNCIAS - Ciência e tecnologia

16h20 - 16h35 - 8.º ANO - CIÊNCIAS - Terráreo

16h35 - 16h50 - CARIOCA II - Células

16h50 - 17h05 - 9.º ANO - CIÊNCIAS - Climas e biomas

17h05 - 17h20 - CARIOCA II - O tempo

17h20 - 17h35 - 9.º ANO - GEOGRAFIA - Identidade e Globalização

17h35 - 18h15 - TIRA-DÚVIDAS - 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS

19h30 - 19h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - A fazendinha

19h45 - 20h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vento Ventania

20h - 20h15 - PEJA I - Será que hoje vai dar praia? Observando oceanos e continentes

20h15 - 20h30 - PEJA II - Origem e formação do Universo



Publicidade

Quinta-feira (25/02)



7h30 - 7h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Todo mundo é diferente

7h45 - 8h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Caixa Mágica - Meus Amigos

8h- 8h15 - 1.º ANO - CLASSE ESPECIAL - O jacaré e a adição

8h15 - 8h30 - 2.º ANO - Compreendendo a história

8h30 - 8h45 - 3.º ANO - Com atenção, eu localizo a informação!

8h45 - 9h - 4.º ANO - A imagem e o mundo de informações e sentimentos

9h - 9h15 - 4.º/5.º E 6.º ANOS - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - Ritmos do Brasil

9h15 - 9h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

9h50 -10h05 - 6.º ANO - GEOGRAFIA - Curiosos por Natureza - Planeta terra

10h05 -10h20 - 7.º ANO - GEOGRAFIA - O clima em nosso cotidiano

10h20-10h35 - 8.º ANO - HISTÓRIA - Sociedades originárias das Américas

10h35 - 10h50 - CARIOCA II - Possibilidades semânticas das linguagens verbal e não verbal

10h50- 11h05 - 9.º ANO - HISTÓRIA - Revolução Francesa: o fim do Antigo Regime

11h05 - 11h20 - 7.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - That's what I like

11h20 - 11h35 - 8.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Stereotypes - no more!

11h35 - 12h15 - EXPLORANDO CAMINHOS EM GEOGRAFIA

Reapresentação

Publicidade

13h30 - 13h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Todo mundo é diferente

13h45 - 14h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Caixa Mágica - Meus Amigos

14h -14h15 - 1.º ANO - CLASSE ESPECIAL - O jacaré e a adição

14h15 - 14h30 - 2.º ANO - Compreendendo a história

14h30 -14h45 - 3.º ANO - Com atenção, eu localizo a informação!

14h45 - 15h - 4.º ANO - A imagem e o mundo de informações e sentimentos

15h - 15h15 - 4.º/5.º E 6.º ANOS - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - Ritmos do Brasil

15h15 - 15h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

15h50 - 16h05 - 6.º ANO - GEOGRAFIA - Curiosos por Natureza - Planeta terra

16h05 - 16h20 - 7.º ANO - GEOGRAFIA - O clima em nosso cotidiano

16h20 - 16h35 - 8.º ANO - HISTÓRIA - Sociedades originárias das Américas

16h35 - 16h50 - CARIOCA II - Possibilidades semânticas das linguagens verbal e não verbal

16h50 - 17h05 - 9.º ANO - HISTÓRIA - Revolução Francesa: o fim do Antigo Regime

17h05 - 17h20 - 7.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - That's what I like

17h20 - 17h35 - 8.º ANO - LÍNGUA ESTRANGEIRA - Stereotypes - no more!

17h35 - 18h15 - TIRA-DÚVIDAS - 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS HUMANAS

19h30 - 19h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Todo mundo é diferente

19h45 - 20h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Caixa Mágica - Meus Amigos

20h - 20h15 - PEJA I - Umas letras, umas palavras, umas linhas...pronto! Um parágrafo

20h15 - 20h30 - PEJA II - Operações com frações

Sexta-feira (26/02)



7h30 - 7h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vamos brincar

7h45 - 8h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Branca de Neve

8h- 8h30 - VAMOS APRENDER - 1.º AO 3.º ANOS - Números

8h30 - 8h45 - 1.º/2.º e 3.º ANOS - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - O som de cada lugar

8h45 - 9h15 - VAMOS APRENDER - 4.º e 5.º ANOS - Produzindo uma narrativa

9h15 - 9h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

9h50 -10h05 - 6.º ANO - HISTÓRIA - Mestre do Tempo - Nas trilhas da aventura

10h05 -10h20 - 7.º ANO - HISTÓRIA - História e memória

10h20-10h35 - 8.º ANO - GEOGRAFIA - Os problemas rurais no Brasil

10h35 - 11h05 - VAMOS APRENDER - 6.º E 7.º ANOS - Ciência e Tecnologia: Robótica Educacional

11h05 - 11h35 - VAMOS APRENDER - 8.º e 9.º ANOS - Diversidade Cultural

11h35 - 12h15 - EXPLORANDO CAMINHOS EM HISTÓRIA

Publicidade

Reapresentação

13h30 - 13h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vamos brincar

13h45 - 14h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Branca de Neve

14h -14h30 - VAMOS APRENDER - 1.º AO 3.º ANOS - Números

14h30 -14h45 - 1.º/2.º e 3.º ANOS - ARTES VISUAIS E CÊNICAS/EF/MÚSICA - O som de cada lugar

14h45 - 15h15 - VAMOS APRENDER - 4.º e 5.º ANOS - Produzindo uma narrativa

15h15 - 15h50 - TIRA-DÚVIDAS - 1º AO 5º ANO

15h50 - 16h05 - 6.º ANO - HISTÓRIA - Mestre do Tempo - Nas trilhas da aventura

16h05 - 16h20 - 7.º ANO - HISTÓRIA - História e memória

16h20 - 16h35 - 8.º ANO - GEOGRAFIA - Os problemas rurais no Brasil

16h35 - 17h05 - VAMOS APRENDER - 6.º E 7.º ANOS - Ciência e Tecnologia: Robótica Educacional

17h05 - 17h35 - VAMOS APRENDER - 8.º e 9.º ANOS - Diversidade Cultural

17h35 - 18h15 - TIRA-DÚVIDAS - 6º AO 9º ANO - CIÊNCIAS HUMANAS

19h30 - 19h45 - EDUCAÇÃO INFANTIL - Vamos brincar

19h45 - 20h - EDUCAÇÃO INFANTIL - Branca de Neve

20h - 20h15 - PEJA I - Sem calculadora, e agora?

20h15 - 20h30 - PEJA II - Estados físicos e mudanças de estados físicos da matéria