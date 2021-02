Previsão para os próximos quatro dias é de tempo instável, com pancadas de chuvas moderadas durante à tarde e noite Daniel Castelo Branco

Publicado 21/02/2021 19:58

Rio - A previsão de tempo deste semana é de pancadas chuva para a maior parte dos dias. De acordo com o Clima Tempo, a temperatura da semana deve ficar entre 20ºC e 30ºC.

Na segunda-feira, o dia deve amanhecer com muitas nuvens. Pancadas de chuva estão prevista para a tarde e a noite. A temperatura deve ficar entre os 21ºC e 32ºC. Já na terça-feira, a temperatura deve aumentar. O dia deve amanhecer com nuvens e pancadas de chuva no fim da tarde. A temperatura mínima prevista é de 22ºC e a máxima, 35ºC.

A quarta-feira deve ser o dia mais quente da semana. A mínima prevista é de 23ºC e a máxima, de 36ºC. O Clima Tempo prevê que, na quinta-feira, haja uma mudança brusca de temperatura. A mínima prevista é de 21ºC e a máxima, de 30ºC. Existe 90% de possibilidade de chover forte no município. Na sexta-feira, o tempo deve continuar fechado. A chuva deve ser forte e a temperatura deve ficar entre 20ºC e 30ºC.