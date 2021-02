Cabo José Ricardo de Castro Luna Reprodução / Facebook PM-RJ

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 21:49 | Atualizado 21/02/2021 21:50

Rio - A plataforma Fogo Cruzado registrou que 25 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2021. Desses, nove morreram. Só neste fim de semana, dois policiais militares morreram em exercício de suas funções no estado do Rio.

Neste sábado, o cabo da PM José Ricardo de Castro Luna, 40 anos, morreu após ser baleado durante um patrulhamento em Bangu, Zona Oeste. O policial chegou a ser levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

No mesmo dia, o policial William da Conceição morreu após levar um tiro na cabeça, em Teresópolis, Região Serrana. O soldado estava andando pelas ruas de Rosário quando foi atingido. O soldado recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado em estado grave ao Hospital das clínicas de Teresópolis, mas não resistiu.

A Polícia Civil instaurou inquéritos para apurar as circunstâncias das mortes dos PMs. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer e identificar as autorias dos crimes.

Publicidade

De acordo com o Fogo Cruzado, no mesmo período, em 2020, 25 agentes de segurança foram baleados e, desses, 12 morreram. A plataforma identifica como agentes de segurança policiais militares, civis e federais, membros das forças armadas, agentes penitenciários e guardas municipais — em serviço, fora de serviço ou aposentados.