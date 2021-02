Estado do Rio registra queda de 37% nos roubos de carga e 28% em roubos de carros Estefan Radovicz/Agência O Dia

22/02/2021

Rio - Um estudo do Instituto de Segurança Presente (ISP) apontou que, no mês de janeiro, foram registrados 363 casos de roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro, uma queda de 37% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em relação ao último trimestre - novembro, dezembro e janeiro -, houve declínio de 32% no paralelo com novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Além disso, houve 2.332 ocorrências de roubos de carros no mês passado, uma queda de 28% em relação a janeiro de 2020.



Os roubos de cargas se mantêm em uma curva descendente desde 2018. O instituto ressaltou que um estudo divulgado, em outubro, mostrou que a queda nos roubos de carga não tem correlação estatística com o isolamento social.



O levantamento também apontou que em janeiro cerca de 20 armas de fogo foram apreendidas por dia em todo estado, contabilizando um total de 619 apreensões. Destas, 53 eram fuzis – esse foi o segundo maior valor para o mês de janeiro desde 2007.



Os crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte) registraram aumento de 2% na comparação entre os meses de janeiro. Neste ano, foram 376 vítimas - esse número representa o segundo menor valor para o mês desde 2013.

Já o indicador homicídio doloso apresentou crescimento de 1% em comparação com janeiro do ano passado, com 361 vítimas. As mortes por intervenção de agente do Estado tiveram redução de 4% no primeiro mês de 2021, com 149 mortes.



Ainda segundo os dados, o registro de latrocínios - roubo seguido de morte - foi de 13 vítimas em janeiro, o segundo menor valor para o mês desde 2016. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador apresentou cinco mortes a mais.



Foram registradas 6.436 ocorrências de roubo de rua. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o indicador apresentou queda de 33%.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de janeiro. Para elaborar o relatório, os analistas cruzaram dados dos usuários do Google com os registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil.