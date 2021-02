Por O Dia

Publicado 22/02/2021 14:25

Rio - Estão abertas as inscrições para a prova de seleção para concessão de bolsas de estágio não obrigatório para universitários de cursos da área de saúde, para atuação nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura do Rio. São ao todo 833 vagas e os candidatos deverão estar matriculados em instituições de ensino com convênios de graduação firmados com o Município. O estágio terá a duração de oito meses.As oportunidades são para estudantes de farmácia, medicina veterinária, nutrição, medicina, educação física, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, psicologia, saúde coletiva, serviço social, terapia ocupacional. Os participantes receberão bolsas de R$ 282,63 para carga horária de 10h horas semanais, ou de R$ 339,16, para 12h, além de auxílio transporte. As vagas são para os programas de estágio da Vigilância Sanitária, da Atenção Primária, da Atenção Hospitalar e da Saúde Mental.As inscrições são pela internet e vão das 10h do dia 24 até as 23h59min do dia 3 de março. Os interessados devem preencher o requerimento específico que estará disponível no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos e imprimir o formulário e a guia DARM, para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60.A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório, com base no conteúdo programático constante no edital. A prova acontecerá no dia 21 de março e terá duração de duas horas e meia.Todas as informações sobre o processo de seleção, assim como os pré-requisitos para os candidatos de cada curso estão disponíveis no Edital FP/SUBSC Nº 10/2021, disponível no link: bit.ly/2M5sdaH