Caso foi registrado na 76ª DP (Niterói) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:26

Rio - Um soldado do Exército, de 20 anos, foi detido em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (22), após tentativa de furto de uma kombi no bairro de Santa Bárbara, em Niterói. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Jandira Pereira e homens do 12º BPM (Niterói) foram acionados após receberem a denúncia.

O soldado foi apontado como um dos suspeitos pelo dono do veículo. Os PMs fizeram uma busca na região para tentar encontrar um segundo suspeito de participar da ação, mas ele não foi achado. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), que conduzirá a investigação.

O Comando Militar do Leste informou, em nota, que um procedimento administrativo foi aberto para apurar a ocorrência. O CLM afirmou ainda demandas judiciais "estão a cargo dos órgãos de segurança pública".

"O Comando Militar do Leste ressalta que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares e/ou com a ética castrense", finalizou.