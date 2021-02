A pandemia do coronavírus fez o número de ocorrências de violência doméstica aumentar quase 50% Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:30

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) recebeu 376 pedidos de medidas protetivas durante o Carnaval de 2021, no período entre sábado (13/2) e a Quarta-feira de Cinzas (17/2). Dentre os pedidos, 197 foram registrados na capital do estado, pouco mais da metade dos pedidos registrados.

No plantão da Comarca de Duque de Caxias, que engloba a região da Baixada Fluminense, foram 79 pedidos. Em Niterói, outras 30 ações acabaram ajuizadas. Foram registradas, ainda, 16 ações em Petrópolis; 12, em Volta Redonda; 10 em Itaocara; 10 em Rio Bonito; 10 em Campos e 8 na Comarca de Itaguaí.

"Os casos de violência contra a mulher registrados no Plantão Judiciário durante o Carnaval refletem o panorama divulgado pelo Observatório Judicial da Violência contra a Mulher do TJRJ em relação ao ano passado, quando se intensificaram as medidas restritivas em relação à Covid-19", afirma o Poder Judiciário do Rio de Janeiro em nota.

Atuação contra violência doméstica em 2020

O Poder Judiciário informa que, em 2020, foram concedidas 28.894 medidas protetivas às mulheres vítimas de violência doméstica. Também foram distribuídas, no Judiciário fluminense, 5.351 ações de lesão corporal e outras 70 por feminicídio, no âmbito da violência física. Em relação à violência psicológica, ocorreram 3.430 processos de ameaça e 18 por constrangimento ilegal.

A Central Judiciária de Acolhimento da Mulher Vítima de Violência Doméstica (Cejuvida) também registrou recorde de atendimentos em 2020: 3.395 atendimentos, contra 1.963, em 2019. A entidade foi criada pelo TJRJ em 2010 para dar apoio e auxílio às mulheres e seus filhos menores vítimas de violência doméstica e familiar quando em situação de grave ameaça ou risco.

Do total de mulheres atendidas em 2020, 46 foram encaminhadas aos abrigos, unidades residenciais de acolhimento temporário, com endereço não revelado para proteção das vítimas. Nessas unidades residenciais de acolhimento temporário, as mulheres e seus filhos recebem assistência pessoal, social, psicológica e médica.