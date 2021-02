O criminoso foi encontrado nesta segunda-feira em Jacarepaguá, na Zona Oeste Rlima / Disque-Denúncia

O Dia

Publicado 22/02/2021 21:36

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (Sia), com informações do Disque Denúncia, prenderam no final da tarde desta segunda-feira, Damião Martins Filho, o Mião, de 55 anos que estava foragido da Justiça desde 2011 por homicídio qualificado. De acordo com a PM, a prisão aconteceu na Rua Edgard Werneck, no Pechincha, em Jacarepaguá, quando o criminoso estava lanchando em uma loja de conveniência.



A ocorrência foi encaminhada a 32º DP (Taquara), onde foi cumprido e mandado de prisão e foram tomadas as medidas cabíveis. Depois o preso ficará à disposição da Justiça.



