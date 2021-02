Talyssa Oliveira caiu do terceiro andar de um hotel após uma crise de sonambulismo Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 08:34 | Atualizado 23/02/2021 08:55

Rio - A fisioterapeuta que caiu do terceiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após uma crise de sonambulismo, fez um relato emocionado nas redes sociais. Talyssa de Oliveira, de 27 anos, contou que agora entende o papel de paciente. Ela está internada em um hospital particular há mais de 15 dias.

"Hoje sinto na pele o que é ser paciente e ter paciência de que tudo tem seu tempo. Hoje, mais do que nunca entendo a minha profissão e valorizo cada vez mais. Voltarei para Cuiabá feliz e andando, confio em Deus", escreveu ela na postagem do dia 16 de fevereiro.

Publicidade

Na postagem a jovem também falou sobre a cirurgia da fratura da vértebra T12 que precisa ser feita após a queda. "Confio em Deus e sei que ele não da luta pra quem não consegue vencer e eu vou voltar p casa , pra minha família mais forte, mais resiliente, uma pessoa melhor e principalmente uma profissional melhor".

Talyssa de Oliveira é de Cuiabá, no Mato Grosso. De acordo com familiares, ela trabalha em dois hospitais referência em atendimento à covid-19 no estado do Centro Oeste e estava em uma rotina de vários plantões seguidos. A profissional aproveitou a folga em um fim de semana para viajar com os pais e irmãos, mas na primeira noite na cidade, teve uma crise de sonambulismo, devido ao cansaço, e caiu da janela.

Publicidade

Em entrevista ao portal G1, Angélica Oliveira, mãe da jovem, contou que a família saiu para jantar em um restaurante e após a refeição, Talyssa pegou um carro de aplicativo para encontrar uma amiga de profissão, que também estava a passeio na cidade.



"Elas chegaram no hotel de madrugada. Por volta das 3 horas, a amiga dela dormiu e não viu o que aconteceu. Quando ela acordou, a Talyssa não estava mais no quarto, mas as coisas dela estavam lá. A menina ficou preocupada quando acordou, mas imaginou que ela foi dormir no meu quarto", contou ao portal.



Por volta das 4h30 da manhã, um dos seguranças do hotel encontrou Talyssa caída na entrada do porão e a socorreu. A mãe relatou que após a queda, a jovem ficou desacordada por um tempo e, quando acordou, não conseguiu andar para sair do local e pediu socorro.

A mãe de Talyssa contou que apesar da profissional ter plano de saúde, o convênio não cobriu todo o atendimento e a despesa no local já está acima de R$ 20 mil. A família chegou a criar uma vaquinha online (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/remocao-uti-aerea) para tentar a transferência da fisioterapeuta para Mato Grosso.