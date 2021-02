Caminhão do Programa Nacional de Imunização chega ao Galeão, nesta terça, para levar doses da vacina Oxford/AstraZeneca para a Fiocruz Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:30 | Atualizado 23/02/2021 17:38

Rio - O lote com dois milhões de doses de vacinas prontas da Oxford/AstraZeneca importadas da Índia já está nos laboratórios da Fiocruz. Ao longo desta terça-feira, as vacinas irão passar por conferência de temperatura e integridade da carga. Elas receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz). O processo deve ser concluído na madrugada desta quarta-feira.

Das duas milhões de doses, cerca de 186 mil serão destinadas ao Estado do Rio , segundo informações do secretário de Estado de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves. O número corresponde a 9,3% do total do lote de imunizantes e estão prontos para a aplicação. Segundo Chaves, as doses serão distribuídas integralmente a todos os municípios do Rio de Janeiro, que irão decidir se aplicam todas as vacinas em primeira dose ou se guardam parte para a aplicação em uma segunda etapa.

"Vamos cumprir a nova orientação do PNI (Programa Nacional de Imunização). Anteriormente, nós seguramos a segunda dose porque era norma do PNI. Agora que o governo pediu para liberar geral, estamos cumprindo a nova determinação. Vamos entregar todas as doses e os municípios vão definir se aplicam todas de uma vez ou se guardam para uma segunda aplicação", explica Carlos Alberto Chaves.

Segundo o Ministério da Saúde, o cronograma de distribuição das doses está sendo elaborado e será divulgado após o recebimento das doses. Segundo a pasta, o governo federal espera receber ainda nesta semana também novos lotes da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan.