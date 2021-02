Ônibus é incendiado durante ato de represália contra operação da PM na Zona Norte Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:55

Avenida Ernani Cardoso, no bairro de Campinho. O ônibus da linha 562L (Caxias x Freguesia), da Viação Vera Cruz, foi completamente destruído e ninguém ficou ferido.

Rio - Mais um ônibus foi incendiado na noite desta segunda-feira (22), como forma de protesto pela morte de Ray Faria. 14 anos . Manifestantes atearam fogo em um veículo que estava naO ônibus da linha 562L (Caxias x Freguesia), da Viação Vera Cruz, foi completamente destruído e ninguém ficou ferido.

Com este caso, chega a seis o número de ônibus incendiados em 2021, segundo informações da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). Além deste episódio, outros dois casos de violência no mesmo local foram registrados. Um motorista da Viação Redentor foi agredido por manifestantes e precisou receber atendimento médico. Outro ônibus da mesma empresa foi apedrejado e teve os vidros quebrados.



Publicidade

"Com o incêndio ao ônibus da linha 562L sobe para 223 o número de ônibus queimados no Estado do Rio desde 2016. Destes 223, 42% eram climatizados. O custo de reposição chega a R$ 95,5 milhões, recursos que poderiam estar sendo investidos na melhoria do transporte público com a renovação da frota", informou a Fetranspor em nota.

A federação explicou ainda que os atos de vandalismos prejudicam diretamente a população, pois reduz a oferta de transportes. "Um ônibus incendiado deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros em seis meses, tempo necessário para a reposição de um veículo no sistema. É importante lembrar, no entanto, que a inexistência de seguro para este tipo de sinistro e a crise econômica do setor, que tem feito as empresas perderem a capacidade de investimento em renovação da frota, tornaram completamente inviável a reposição de ônibus incendiados”, ressaltou a Fetranspor.

Publicidade



PM faz operação em oito comunidades da Zona Norte A Polícia Militar realizou desde a manhã desta segunda-feira uma operação em diversas comunidades da Zona Norte do Rio. Batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e unidades do Comando de Operações Especiais (COE) atuam nas comunidades Caixa d' Água, Camarista Méier, Campinho, Fubá, Lemos Brito, Morro do Dezoito, Morro do Urubu e Saçu.

Segundo balanço parcial da operação, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam um fuzil calibre 5,56 durante vasculhamento na comunidade Morro do Dezoito.

Publicidade