Policia prende homem que tentava vender notas falsas Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 20:15 | Atualizado 24/02/2021 07:27

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira, enquanto tentava vender 75 notas falsas de R$ 20,00. Com base em informações do setor de inteligência da unidade policial, os agentes descobriram que ele venderia as moedas falsas por R$ 260,00 dentro da estação de trem de São Cristóvão. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a 6ª DP (Cidade Nova), ele revelou, em depoimento, que as notas falsas foram recebidas pelos Correios. O acusado foi autuado pelos crimes de falsificação de documento público e moeda falsa.