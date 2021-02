Cachorro é resgatado em Bento Ribeiro Foto: Divulgação / DPMA

Publicado 23/02/2021 20:36

Rio - Um cachorro foi resgatado, nesta terça-feira, em Bento Ribeiro, Zona Norte, pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e pela Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET) após denúncias. O animal era mantido amarrado por uma das patas, sem ração e água, em um ambiente insalubre. De acordo com os moradores vizinhos, o cachorro se alimentava das fezes das tartarugas que moravam na casa.

“Ninguém aqui aguentava mais ver o sofrimento desse cachorro. Amarrado dia e noite, sol e chuva. sem ração, sem comida. Eu e outros moradores decidimos colocar ração e água no quintal no quintal. Todos aqui na rua estamos aliviados em saber que o sofrimento dele acabou,” disse uma moradora que preferiu não se identificar.



Uma outra vizinha contou que chorava a noite com pena do animal. “Quantas noites eu ficava aqui angustiada ouvindo esse cachorro latir, na chuva, a madrugada toda, e o dono não fazia nada. Uma situação desesperadora”, afirmou.

Os policiais encontraram lixo na área em que os animais eram mantidos. O suspeito, que é vendedor ambulante, se apresentou espontaneamente, e foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Ele foi autuado por dois crimes: maus-tratos, na forma da Lei Sansão, e crime ambiental, por manter animais silvestres em casa. O cachorro, um macho de aproximadamente um ano, foi adotado e já está na casa nova.