Mauro Alexandre foi assassinado na tarde desta terça-feira Raphael Lima / Disque-Denúncia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 21:44

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do agente da Guarda Municipal do Rio Mauro Alexandre da Rosa Bessim, de 50 anos

O GM foi morto durante uma tentativa de assalto, no Maracanã, Zona Norte do Rio, depois que criminosos armados tentarem roubar sua moto. O crime ocorreu embaixo da passarela da estação do metrô do bairro, na Avenida Radial Oeste, sentido Centro.



Agentes da DHC estiveram no local, fizeram perícia, e buscam em imagens em câmeras de segurança que possam identificar os envolvidos na morte de Mauro. Com a morte do guarda, chega a 11 o número de agentes de segurança mortos em 2021. Sendo sete da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, um da Polícia Civil e um da Guarda Municipal.

O Disque-Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte de agentes de segurança nos seguintes canais de atendimento:



Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Telefones móveis: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/