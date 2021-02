Filhote de baleia Jubarte faz aparição na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 14:45

Rio - Um filhote de baleia Jubarte deu um espetáculo para banhistas na manhã desta quarta-feira (24), na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. O animal mede cerca de 7 metros e nasceu na última temporada de reprodução, entre julho e novembro do ano passado. O aparecimento desta espécie, que está ameaçada de extinção, foi uma surpresa até mesmo para os especialistas.

Veja o vídeo:

Baleia Jubarte na Praia de São Conrado hoje de manhã. pic.twitter.com/YgXVx35AEa — Plantão de Notícias (@ComunidadesRJ) February 24, 2021

Estes mamíferos costumam aparecer nos meses de julho a novembro, em especial no Arquipélago de Abrolhos, do norte do Espírito Santo até o sul da Bahia. Segundo o ecologista Sérgio Ricardo, um dos fundadores do movimento Baía Viva, o filhote pode estar seguindo para a região do Arquipélago onde as águas são mais quentes e propícias para a amamentação e também reprodução.

O ecologista ressaltou que estima-se a existência de quase 18 mil dessas baleias. “Essa região do Brasil, entre Espírito Santo e Bahia, é considerada uma espécie de berçário no oceano atlântico. Nasce todo ano entre 1500 a 2000 filhotes na região”, disse Sérgio Ricardo.