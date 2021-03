Polícia Militar realizou operação na comunidade Kelson's, na Penha, na Zona Norte do Rio Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 12:53 | Atualizado 01/03/2021 12:53

Rio - Uma operação da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (1°), na comunidade da Kelson's, na Penha, na Zona Norte do Rio, causou um intenso tiroteio e deixou um homem ferido, atingido por um tiro e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo bairro. De acordo com a PM, equipes do 16° BPM (Olaria) realizaram uma ação para coibir o crime organizado na região e, durante as incursões, um grupo de criminosos disparou contra os policiais, havendo confronto.

O bandido alvejado, que não teve o nome revelado, é considerado, ainda segundo a corporação, como um dos principais ladrões de carga da localidade. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm.

Por voltas 7h desta segunda-feira, os moradores da Kelson's relataram, nas redes sociais, intensa troca de tiros com a chegada dos agentes militares. Eles também disseram que a operação contou com o suporte de veículos blindados, que entraram na comunidade para fazer uma inspeção geral.