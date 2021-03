Rio de Janeiro

Santuário do Cristo Redentor lança a festa dos 90 anos do monumento

Evento de lançamento reuniu representantes da Arquidiocese, do governo federal, estadual e municipal no aniversário de 456 anos da cidade do Rio. Festividades terão como eixo norteador o Desenvolvimento Sustentável

Publicado 01/03/2021 13:44 | Atualizado há 4 minutos