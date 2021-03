Douglas Enzo Maia dos Santos Marinho foi morto durante sua festa de aniversário de 4 anos, em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense Reprodução

Publicado 01/03/2021 17:52

Douglas dos Santos Marinho, pai de Enzo, espera que a justiça pela morte do filho seja feita. "Estou com uma expectativa muito boa, muito confiante em Deus e na Justiça do homem. Tenho certeza que a justiça será feita. [O julgamento] Seria para o dia 17 de março e o juiz resolveu antecipar. Isso me deixa mais confiante de que ele quer resolver esse caso", afirmou.

O pai do menino contou que Pedro não foi um dos convidados da festa de quatro anos de Enzo. "Ele estava indo para uma outra festa lá e, por acaso, se deparou com nossa festinha. Entrou sem ser convidado. Estava ele e mais uma outra pessoa com ele, um amigo, e ele acabou entrando. Um convidado nosso conhecia o amigo dele, o rapaz que estava com ele, mas ninguém o conhecia. Até então, eu nunca tinha visto ele antes, minha esposa, ninguém nunca tinha visto ele. Só que, como um convidado conhecia o rapaz, deixamos ele ficar", lembrou.



Entenda o caso

Enzo morreu após ser baleado em sua festa de aniversário, em 7 de junho de 2020, em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. A criança foi atingida com um tiro no peito e Pedro Vinícius, autor do disparo, foi preso em flagrante. A pena para homicídio simples é de seis a vinte anos de reclusão.