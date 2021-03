Equipamentos apreendidos Divulgação / Polícia Civil

Publicado 02/03/2021

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 21ª DP (Bonsucesso), prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um homem pelo crime de receptação qualificada. Ele foi preso com equipamentos de alta tecnologia (antenas) de telefonia furtados de empresas de telecomunicações, avaliados em cerca de R$ 537 mil.



Segundo as investigações, houve uma sequência de furtos em diversas empresas instaladas nos municípios de Angra dos Reis, na Região dos Lagos, e Barra Mansa, no Sul Fluminense. Os agentes verificaram que o veículo do acusado esteve nos locais onde ocorreram os crimes. No carro, os policiais encontraram parte dos equipamentos furtados e o restante na casa dele.



De acordo com os agentes, o homem prestava serviços a uma das empresas de telecomunicações e conseguia acesso a sites de telefonia para “desmobilização”, ou seja, desmonte de peças e de equipamentos de locais em vias de desativação. O acusado disse que outros elementos seriam responsáveis pelo furto dos instrumentos. Ele repassava para receptadores, que eram responsáveis pela venda clandestina a “gatonets” e a outros interessados.



Representantes das empresas lesadas compareceram à delegacia, reconheceram os equipamentos furtados e prestaram depoimento. As investigações vão continuar para identificar os responsáveis pelos furtos e o restante dos suspeitos envolvidos na cadeia de receptação qualificada.