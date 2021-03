Delegacia de Paraty Divulgação

02/03/2021

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na noite de domingo, depois de matar a companheira a facadas, em Paraty, na Costa Verde do Rio. De acordo com a Polícia Civil, ele também foi autuado por tentativa de homicídio contra a enteada, de 5 anos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher no chão da cozinha, desacordada, ensanguentada e nua.

Os agentes da 33ª DP (Angra dos Reis) chegaram ao local quando o homem tentava fugir. Ele estava com um ferimento no queixo após ter tentado se matar, enfiando um arpão de pesca no pescoço. O arpão e a faca foram apreendidos. Ele está internado no Hospital Municipal Hugo Miranda.

Segundo testemunhas, o agressor estava sozinho na casa que dividia com a companheira. A mulher chegou com a filha e foram ouvidos gritos.

A menina foi até os vizinhos pedir ajuda e contou que o padrasto tinha esfaqueado a mãe. Uma vizinha viu a criança ensanguentada e a levou para o Hospital Municipal Hugo Miranda. A mãe também foi atendida na mesma unidade de saúde, mas a mulher não resistiu.

Uma vizinha contou os dois não eram de Paraty e moravam no bairro Pantanal há uns cinco meses.