O acidente ocorreu às 7h35 desta terça-feira (02). O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi liberado, os policiais foram socorridos por outra viatura policial

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 09:36 | Atualizado 02/03/2021 10:07

Rio - Uma colisão seguida de capotamento envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um carro aconteceu na manhã desta terça-feira na BR-101, em São Gonçalo, no sentido Itaboraí. O acidente foi registrado às 7h35, no km 311.



O motorista do veículo de passeio foi atendido pela concessionária da rodovia e teve apenas ferimentos leves. Os policiais foram socorridos por outra viatura e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o estado de saúde dos agentes é estável e eles sofreram apenas com alguns ferimentos de baixa gravidade.



Segundo a concessionária Arteris, responsável pela BR-101, o trânsito no local segue com normalidade.