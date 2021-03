Por O Dia

02/03/2021

Rio - A primeira reunião da Comissão do Plano Diretor do Rio de Janeiro, presidida pelo vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), realizada nesta terça-feira, definiu que o secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, será o primeiro convocado para ajudar nas discussões para a elaboração do novo Plano Diretor, que será determinante para a retomada econômica e o futuro da cidade nos próximos anos.



O colegiado aprovou a composição da comissão com dois vice-presidentes – o vereador Pedro Duarte (Novo)e a vereadora Tainá de Paula (PT) – e um relator, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade). O presidente Rafael Aloisio Freitas destacou a importância da elaboração do relatório, que deverá nortear as ações do Executivo sobre o Plano Diretor.



"A comissão tem um papel fundamental como protagonista nas sugestões e propostas para o setor urbanístico da cidade. O último Plano Diretor, de 2011, servirá como norte, claro, para avaliar o que deu certo e o que precisa ser modificado", explicou Rafael Aloisio.



A vereadora Teresa Bergher (Cidadania) disse não ver necessidade de a discussão ser feita antes de a prefeitura enviar seu projeto à Câmara. Pensamento semelhante tem a vereadora Rosa Fernandes (PSC). Rafael Aloisio Freitas, no entanto, entende que os vereadores não só podem, como devem dividir o protagonismo com a prefeitura, inclusive acelerando o processo para a retomada do desenvolvimento econômico da cidade.



"Nós, integrantes da comissão, teremos a oportunidade de contribuir com propostas e projetos de forma independente, num momento em que o Plano Diretor já precisa ser debatido", completou Rafael Freitas.