Por O Dia

Publicado 03/03/2021 06:32 | Atualizado 03/03/2021 08:39

Rio - A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o deputado Daniel Silveira (sem partido) foi flagrado por câmeras recebendo celulares de seus assessores na prisão. As imagens contradizem a versão do deputado. De acordo com relatório obtido pela Globo, "ficou explícito que houve conluio entre o deputado e seus assessores". Um inquérito investiga o caso. O parlamentar está preso em um batalhão da Polícia Militar.

Ao G1, a assessoria de Daniel Silveira disse que o deputado já "ratificou como ocorreram os fatos". Informou também que, desde o momento da prisão, não houve revista pessoal ou solicitação de recolhimento de aparelho.

"O relatório apresentado pela Polícia Federal é parcial, omite a questão de não ter ocorrido revista pessoal do deputado, nem dos itens que portava, como também é tendencioso ao exibir uma imagem de um assessor apenas devolve o aparelho para o parlamentar, que havia passado anteriormente a ele para checar os grupos de trabalho. Não houve em nenhum momento entrada dissimulada de aparelho", acrescentou.