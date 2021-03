Operação na Cidade de Deus Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 07:05

Rio - A Polícia Militar realiza, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma operação na Comunidade Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste da Cidade do Rio. Nas redes sociais, moradores relataram um intenso tiroteio na região. Até o momento, não há apreensões ou prisões.

De acordo com a corporação, as ações das equipes 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) têm como objetivo a apreensão de armas e entorpecentes, a prisão de criminosos em flagrante ou com mandados de prisão em aberto e a coibição do crime organizado naquela localidade.

Publicidade

"Acordei com o barulho das granadas da polícia", reclamou um morador. "Bala já ta voando pela Cidade de Deus", disse outro. "6 horas da manhã e já começou a perturbação", falou mais um.