Publicado 03/03/2021 16:06

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prenderam, nesta quarta-feira (03), um homem suspeito de participar do tráfico de drogas no Morro do Castro, em São Gonçalo. O nome do preso não foi divulgado.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão por tráfico de drogas contra o suspeito, após receberem informação de que o homem estava em um carro ao lado de um supermercado, na Alameda Estados Unidos, na região do Morro do Castro.

O suspeito é apontado como um dos homens de confiança do chefe do tráfico do Morro do Castro e suas ações estão ligadas à gerência do tráfico no local. Segundo as investigações da DHNSGI, o homem seria o responsável recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, configuração de rádios comunicadores utilizados no tráfico, venda de entorpecentes, intermediação na compra e venda de armas e monitoramento de viaturas.