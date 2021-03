Carro ficou com a parte da frente destruída, o atropelamento ocorreu por volta das 5h30. A vítima não resistiu Reprodução / Apuração Informe BR News

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:48

Rio - O motorista que atropelou um ciclista, nesta quarta-feira (03), na Avenida Salvador Allende, na Barra de Tijuca , responderá por homícidio culposo (sem intenção de matar), em liberdade. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e o motorista foi conduzido para o teste que alcoolemia, que comprovou a não embriaguez. O nome dele não foi divulgado.

O acidente aconteceu na manhã de hoje, na pista sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O impacto foi forte e o veículo que atingiu o ciclista ficou com a parte da frente destruída. No carro, estavam o motorista e mais duas mulheres. Foram encontrados energéticos e uma garrafa de champanhe no local. Segundo informações de pessoas ouvidas no local do acidente, o carro que atingiu o ciclista estava em alta velocidade.

Publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes do quartel do Recreio foram acionadas às 5h32. A vítima, identificada como Geová Duarte, de 62 anos, morreu no local.

Em nota, a Polícia Militar disse que policiais militares do 31ºBPM (Barra da Tijuca) foram acionados para auxiliar na ocorrência de acidente de trânsito.

Publicidade

PM atropelado na Linha Amarela