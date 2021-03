Por O Dia

Publicado 04/03/2021 00:00

Cada vez mais, a mulherada tem conquistado seu espaço. E no esporte não seria diferente. Vendo essa crescente tendência, a Rio Ecoesporte oferece turmas de stand up para elas, na Reserva Caiçara, Barra da Tijuca. Sempre aos sábados, com horário previamente agendado.

Ministrada pelo professor Sérgio Tavares a proposta visa trazer ainda mais conforto, exclusividade e privacidade às mulheres, além de segurança contra o vírus da Covid-19. Com hora marcada e turmas reduzidas o professor ensina as técnicas deste esporte que tem sido a febre dos últimos verões cariocas, e além da remada em plena natureza exuberante da lagoa de Marapendi e da praia da Reserva, as aulas podem acontecer na lagoa para iniciantes e a medida que se aprimoram tecnicamente já podem ir para o mar, tendo o privilégio de encontrar opções de trilhas aquáticas, alunos ainda são desafiados a fazer exercícios em cima da prancha como séries de abdominais, por exemplo.

Ah, os homens não ficam de fora, os interessados podem formar sua turma, ou entrar em contato para saber os horários disponíveis.

Sérgio conta que as aulas têm feito sucesso e se alegra com o resultado. "A ideia partiu após um grupo de amigas se interessarem em remar juntas. Como o stand up é feito na lagoa é uma ótima forma de encontrar amigos, de forma segura, com distanciamento ideal e segurança, fazendo exercícios ao ar livre. Aí resolvemos abrir turmas para as mulheres, para que possam aproveitar com amigas, ou fazer novas amigas. Que possamos atingir muitas novas esportistas do stand up", conta.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 99742-9191.