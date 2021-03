O policial reformado foi atingido no tornozelo e levado ao Hospital Municipal Modesto Leal, onde passou por cirurgia e permanece internado Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 10:17 | Atualizado 06/03/2021 12:58

Um policial militar reformado foi baleado no início da madrugada deste sábado (6) no bairro de Bambuí, em Maricá, durante troca de tiros com outros agentes da PM. A ocorrência aconteceu entre a Rua 90 e Rua 101 após abordagem de uma guarnição do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que fazia patrulha no local. O policial reformado foi atingido no tornozelo e levado ao Hospital Municipal Modesto Leal, onde passou por cirurgia e permanece internado.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, um carro foi abordado pelos agentes que faziam a patrulha no local, mas o motorista reagiu com tiros enquanto tentava abandonar o automóvel. Houve troca de tiros e o homem foi atingido no tornozelo, quando se rendeu e informou ser um policial militar reformado.

Publicidade

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) e um dos agentes, que teve ferimentos leves, também foi levado ao Hospital Municipal Modesto Leal, mas foi liberado. Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e a investigação está em andamento.