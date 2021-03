Polícia resgata trabalhadores sequestrados pelo tráfico em Itaguaí Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 17:11 | Atualizado 06/03/2021 17:15

Rio - Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) resgataram, na última terça-feira (02), uma equipe de funcionários que prestavam serviços para a Petrobras.

De acordo com a Polícia Civil, eles foram sequestrados por suspeitos na comunidade “Ueda”, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo as vítimas, os traficantes locais roubaram os veículos utilizados pela equipe que faz a manutenção de dutos e deixaram as vítimas amarradas em um matagal, onde foram encontradas pelos agentes.