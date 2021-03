Momento em que o material era descarregado no alto da comunidade. Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:06 | Atualizado 08/03/2021 11:18

Rio - Criminosos foram flagrados ao vivo descarregando uma carga roubada no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (08). O caminhão roubado com os materiais ficou parado em frente à creche Sylvia Orthof, por volta das 7h05. Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (Méier) realizaram uma ação no local para recuperar o material.

Neste momento policiais do #3BPM em ação no Morro do Urubu para recuperar uma carga roubada, que criminosos descarregavam no local. pic.twitter.com/P9O1ErAk6L — @pmerj (@PMERJ) March 8, 2021

Nas imagens, flagradas pela TV Globo, um dos homens descarregava a mercadoria do caminhão com o rosto tampado, quando, em um determinado momento, começou a jogar os produtos pela rua, tentando pegar o máximo que podia antes que a polícia chegasse. Poucos minutos antes de os agentes aparecerem, os criminosos deixaram a carga no alto da comunidade para se esconderem.

Retirando as barricadas, a PM entrou na comunidade com um blindado para tenta recuperar a carga deixada no local.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar os agentes recuperaram 1.080 fardos de arroz roubados no local. Na mesma ação, as equipes também localizaram uma carga de eletrodomésticos.

Ainda segundo a PM, a ocorrência ainda se encontra em andamento.