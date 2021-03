Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 12:44 | Atualizado 08/03/2021 12:47

Rio - Um homem foi baleado, no domingo, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos, a vítima saiu para ir à padaria quando foi atingido por um disparo nas costas. Ele foi levado para o Pronto Socorro Central do município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar informou que foi acionada e agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram na unidade de saúde para confirmar o fato. A 73ª DP (Neves) investiga o caso e policiais realizam diligências para identificar de onde partiu o tiro.

