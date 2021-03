Por O Dia

Publicado 08/03/2021 14:42

A sargento do Exército Bruna Carla Borralho Cavalcanti de Araújo, de 27 anos, foi morta a tiros durante um assalto no dia 30 de agosto de 2020 , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bruna seguia de carro com a família, quando o veículo em que estavam enguiçou na Avenida Presidente Kennedy.As meninas não foram poupadas da violência armada no Grande Rio. Das 681 mulheres baleadas neste período, 15% ainda não tinham chegado na vida adulta - 35 delas eram crianças e 68 adolescentes: destas, 13 crianças e 31 adolescentes morreram. A pequena Ana Clara Machado, foi a última vítima criança . Aos 5 anos de idade, a menina foi morta por uma bala perdida enquanto brincava com o irmão no portão de casa, em Monan Pequeno, no bairro de Pendotiba, Niterói. “Tchau, mãe. Estou indo, não vou aguentar”, Ana Clara se despediu da mãe no dia 2 de fevereiro.As mais velhas também sofreram com a violência. Em 4 anos, 45 mulheres idosas foram baleadas na região metropolitana do estado: 15 delas não resistiram. Tânia Gomes Moeda, de 70 anos, foi baleada após entrar de carro por engano no Jóquei, em São Gonçalo, no dia 11 de agosto de 2020 . Tânia, que estava acompanhada de outros dois idosos que também foram baleados, foi atingida no pescoço, mas sobreviveu.Em todos os lugares do Grande Rio mulheres foram baleadas. A cidade do Rio de Janeiro, concentrou mais da metade das vítimas, com 358 baleadas nos últimos 4 anos. São Gonçalo (111), Duque de Caxias (40), Belford Roxo (34) e Nova Iguaçu (31) seguiram no ranking entre os municípios que mais vitimaram mulheres.