Publicado 08/03/2021 17:04

Rio - O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), informou que ainda não há data e formato definidos para a realização do recadastramento anual dos aposentados e pensionistas. De acordo com a SGP, a questão está sendo estudada visando preservar a saúde e o bem-estar de todos e, para tanto, a secretaria está atenta às orientações dos órgãos judiciários superiores e também das instituições de saúde pública e vigilância sanitária.



"Assim que houver uma definição, as instruções serão disponibilizadas no portal do TRT/RJ e enviadas para o e-mail pessoal do aposentado ou pensionista cadastrado no sistema Ergon-line", informou o TRT-RJ.

