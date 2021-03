Rio registra mais de 700 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas Reprodução

Publicado 08/03/2021 17:48

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira (8), 594.964 casos confirmados e 33.729 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 762 novos casos e 12 mortes. Entre os casos confirmados, 507 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 49,6%.

Cidade do Rio tem 93% dos leitos de UTI ocupados por pacientes de covid-19

Apesar do Rio de Janeiro permanecer em baixo risco em relação à covid-19, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado registrou, neste domingo (07), quase 73% de taxa de ocupação de leitos de UTI da covid-19 na rede SUS e quase 50% em enfermaria. Já a cidade do Rio, nesta segunda-feira (08), está com 93% de leitos de UTI da rede SUS ocupados e 77% de enfermaria, além de mais de mil hospitalizações pela doença. Os municípios da Região Metropolitana não registram lotação e nem fila de espera por leitos, mas seguem com as medidas de restrição. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendam atualização das ações de contenção da covid-19 no estado.

Segundo as autoridades e especialistas, a cidade do Rio vive situação preocupante em relação à pandemia. Em comparação com 20 dias atrás, havia 880 pacientes internados com covid-19 nos hospitais da rede pública da capital. Atualmente, já são mais de mil pessoas internadas pela doença, um aumento de 13% em relação a fevereiro.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) converteu dez leitos de enfermaria em leitos de UTI no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte. "Se for necessário, a SMS irá abrir mais leitos dedicados a covid-19", disse a pasta.

Em entrevista ao RJTV, da Rede Globo, o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, disse que o objetivo é manter a fila de espera por leito zerada.

"De fato, temos um aumento de pessoas internadas do final de semana para hoje. Isso preocupa a secretaria porque aumenta um pouco a nossa taxa de ocupação. Felizmente estamos conseguindo manter a fila zerada de pessoas esperando por um leito. Estamos na sexta semana sem ninguém esperando por um leito por mais de 24 horas".

As medidas restritivas implementadas essa semana pela Prefeitura do Rio de Janeiro visam reduzir a procura por um leito hospitalar, e, também, frear o aumento dos óbitos e casos graves de covid-19. Segundo Soranz, a pasta vai avaliar o número de atendimentos de Síndrome Respiratória Grave nas UPAs, a quantidade de solicitações para a Central de Regulação e o número de óbitos por covid-19 na cidade para verificar se será necessário apertar as medidas de restrição na cidade.

"Neste momento, estamos com uma fila onde podemos atender os pacientes e até ceder alguns leitos para a Região Norte. Só que pode ser que isso não continue a acontecer dentro de duas semanas. Por isso, as medidas restritivas continuam fundamentais. Se os dados aumentarem ou a gente ver qualquer sinal de risco, a gente mantém ou aumenta as medidas restritivas", disse.