08/03/2021

Rio - Um homem, acusado de esquartejar sua inquilina, foi preso nesta segunda-feira (8), após uma ação conjunta da 67ª DP (Guapimirim) e PMs do 34º BPM (Magé). Ele era procurado por homicídio em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo as investigações, o crime foi cometido no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sábado (6). A vítima recebeu diversos golpes de faca, teve a cabeça arrancada e o corpo esquartejado. Os restos mortais da mulher foram guardados pelo criminoso em um saco plástico e depois jogados em um valão.



Após cometer o assassinato, o homem fugiu do local e se escondeu na cidade de Guapimirim, onde, após grande cerco, foi localizado e detido. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pela investigação.



O criminoso possui dez anotações criminais por diversos crimes, como violência doméstica contra sua ex-companheira, roubo, tráfico de drogas, furto e receptação.