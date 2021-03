MetrôRio MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 20:50

Rio - Em parceria com a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, com a Fecomércio-RJ e com o Metrô Rio, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos fará uma ação, nesta terça-feira, das 6h às 9h, nas estações da Carioca, no Centro, e do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A operação tem o objetivo de conscientizar os usuários sobre a violência contra a mulher.

Além disso, agentes também farão uma fiscalização nos vagões femininos do metrô. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Cristiana Onorato Bento e a coordenadora do Programa Empoderadas, Erica Paes vão participar da ação.

Uma equipe também estará dentro dos vagões distribuindo material informativo até as estações terminais do Uruguai e Pavuna. Um vídeo de conscientização contra a violência à mulher que será transmitido na TV interna do metrô.