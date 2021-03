Rio de Janeiro

MPRJ abre inquérito para apurar irregularidades na Agenersa

Ministério Público destacou que Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro não tem estrutura administrativa ou financeira para cumprir com as funções

