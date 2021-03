Por O Dia

Publicado 09/03/2021 13:54 | Atualizado 09/03/2021 15:37

Rio - Aapreendeu nesta segunda-feirade TV Box nodurante uma ação de verificação física de mercadorias. A apreensão é resultado de uma ação padrão da Alfândega da Receita no Porto do Rio.A carga foi avaliada em. Com o trabalho, o número de aparelhos de TV Box apreendidos neste ano chegou a 182 mil.Na quinta-feira (4), a Receita Federal apreendeu 49 mil aparelhos de TV Box em Itaguaí: 24 mil no porto (um contêiner) e outros 25 mil no Centro Logístico Industrial Aduaneiro ZL Log (3 contêineres).Essa apreensão foi resultado do empenho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).Vale lembrar que nos últimos quatro meses de 2020 a Receita Federal apreendeu cerca de 900 mil aparelhos de TV Box. Só no Rio de Janeiro foram aproximadamente 800 mil unidades, o equivalente a um prejuízo de R$ 600 milhões para o crime organizado.