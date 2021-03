Por O Dia

Publicado 10/03/2021 00:00

Com apoio da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal e do 18º Batalhão da Polícia Militar, a Subprefeitura de Jacarepaguá fez mais uma operação de ordenamento urbano na região, ontem de manhã. Foi desmontado um lava jato instalado irregularmente na calçada da Estrada da Guanumbi, esquina com Rua Timboaçu, na Freguesia. Equipes da Light e Cedae acompanharam a operação e cortaram os gatos de luz e água. O material foi removido pela Comlurb.

"O poder público está de volta. Não desistiremos de fazer valer o que é o correto", informa a subprefeita de Jacarepaguá Talita Galhardo, ressaltando que as ações serão rotineiras para manter a ordem no bairro.

Este foi o terceiro lava jato desmontado na região. Logo em seguida, houve uma ação de ordenamento na Rua Araticum, no Anil, para coibir o estacionamento irregular do lado esquerdo da via, no sentido da Estrada do Quitite. Mais de oito veículos foram multados e seis rebocados, em apenas uma hora de operação.

A GM e os reboques da Seop vão continuar no local para que os motoristas respeitem a sinalização e a proibição de estacionamento, permitindo o fluxo de veículos em ambos os sentidos da rua.

Já foram realizadas operações para inibir estacionamento irregular em ruas da Freguesia, Muzema, Rio das Pedras e agora no Anil. Outras ações estão programadas para os próximos dias.