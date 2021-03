PRF prende duas pessoas por transporte ilegal de arma de fogo PRF/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:53

Rio - Policiais rodoviários federais prenderam, nesta segunda-feira, duas pessoas e apreenderam quatro pistolas durante uma abordagem realizada na BR-116, altura do Km 227, no município de Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro. O nome dos presos não foi divulgado.



O caso ocorreu durante uma fiscalização de rotina, em frente a UOP de Caiçara, quando os agentes solicitaram a parada de um veículo de passeio com três ocupantes. Durante a abordagem, condutor e passageiro apresentaram falas contraditórias sobre o motivo da viagem, e a equipe acionou o Grupo de Operações com Cães (GOC).

Os dois cães indicaram a presença de materiais suspeitos no veículo, que foi levado para um posto da PRF para mais buscas. Em um compartimento preparado, no motor do veículo, foram encontradas quatro pistolas, três delas com numeração raspada.

Os autores confessaram que receberiam a quantia de R$ 1 mil pelo transporte de Foz do Iguaçu, no Paraná, até o Rio de Janeiro. Após apresentação dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).